Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Garajda park halindeki minibüs yandı
Bolu'da inşaat halindeki apartmanın garajında park halinde bulunan minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.
Sağlık Mahallesi Yolçatı Sokak üzerinde bulunan inşaat halindeki bir apartmandan dumanlar çıktığını fark eden mahalle sakinleri itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, garajda bulunan park halindeki minibüste çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: Yangın
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