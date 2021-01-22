Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 12:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Muş’ta, iş yerinin önünde biriken karları temizleyen kişi, binanın çatısından düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kentte etkili olan kar yağışı sonrasında iş yerinin önünde biriken karı temizleyen Mikail Mete, temizlik yaptığı sırada binanın çatısından kar ve buz kütlesi düştü.
Düşen kar ve buz kütlesini son anda fark ederek, kaçan Mete, ölümden döndü.
O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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