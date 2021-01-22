Kentte etkili olan kar yağışı sonrasında iş yerinin önünde biriken karı temizleyen Mikail Mete, temizlik yaptığı sırada binanın çatısından kar ve buz kütlesi düştü.

Düşen kar ve buz kütlesini son anda fark ederek, kaçan Mete, ölümden döndü.

O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

