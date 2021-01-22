Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul’da bin 539 taklit kol saati ele geçirildi
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yurda kaçak yollardan sokulduğu ve ünlü markaların taklidi olduğu belirlenen bin 539 kol saati ile 67 gözlük ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kaçak yollarla yurda sokulan ve lüks markaların taklidi olan saatleri piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Kapalıçarşı'da 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, ünlü markaların imitasyonu bin 539 kol saati ile 67 gözlük bulundu.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Çiftçiler dona karşı pervaneli önlem aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz