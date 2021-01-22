Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin kaçak yollarla yurda sokulan ve lüks markaların taklidi olan saatleri piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kapalıçarşı'da 3 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, ünlü markaların imitasyonu bin 539 kol saati ile 67 gözlük bulundu.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

