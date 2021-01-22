Yurt genelinde düşen hava sıcaklıkları, çiftçilerin don tehlikesiyle karşılaşmasına neden oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin don nedeniyle ürün kaybı yaşamaması için don pervanesi projesini uygulamaya koydu ve bu kapsamda çiftçilere hibe verdi.

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Pervaneler 80 dönüm arazide donu önleyebiliyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, pervanenin hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğü anda devreye girdiğini söyledi ve “150 kilovatlık 2 pervane, 80 dönüm arazide don önleyici makine olarak kullanılıyor. 14'üncü etap olarak desteğimiz devam ediyor. 500 bin TL'nin yüzde 50'sini hibe olarak vereceğiz. 20 Şubat'ta başvuralar sona erecek” dedi.

Don pervanesini kullanan çiftçiler ise pervanelerin don oluşumunu engellediğini ve ağaçların sağlıklı olduğunu söyledi.