Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 11:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konya'da FETÖ'nün gizli yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
9 ilde Konya merkezli FETÖ'nün gizli yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 13 şüpheliden 10'u gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün gizli sorumlusu olduğu belirlenen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelileri yakalanması için operasyon sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
Son Haberler
- 13:12
- 13:03
- 12:55
- 12:47
- 12:35
Sıradaki Haber
İstanbul'da 2020 yılında çiğ süt satışları arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz