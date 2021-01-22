Ömer Demir, Türkiye'nin, süt ve süt ürünleri üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden olduğunu söyledi.

Türkiye'de 2000'li yıllarda günlük 6 milyon ton günlük çiğ süt üretimi yapıldığını belirten Demir, "Bu rakam her yıl artarak günümüzde 24 milyon tona yaklaştı. Ülke ekonomisine çiğ sütün katkısı oldukça fazla." dedi.

Ömer Demir, süt ve süt ürünlerinin sağlık için oldukça önemli olduğunun altını çizen Demir, şöyle devam etti:

"Bağışıklığı da güçlendiren süt ve süt ürünlerine talep oldukça arttı. İstanbul'da artık günlük yaklaşık 2 bin ton çiğ süt satılıyor. Talebin artmasıyla İstanbul'a şehir dışından günlük çiğ süt getiriliyor ve satılıyor. Yeni tip koronavirüs salgınıyla vatandaşların çiğ süte talebi arttı. Salgının etkisiyle 2020 yılında İstanbul'da çiğ süt satışları yüzde 35 arttı. Çiğ süte olan talep artmaya devam ediyor. Bu durum doğal sütün önemini artırıyor. Kurallar çerçevesinde İstanbul'da her mahallede çiğ süte ulaşılabiliyor."

"Yoğurt ve peynir makine satışları yüzde 35 arttı"

Salgınla beraber insanların evde süt ve süt ürünleri yapımına yöneldiğine dikkati çeken Demir, "Vatandaşlar artık evinde kendi yoğurdunu, peynirini, kaşarını yapmaya başladı. Evde yoğurt yapımı yüzde 300 arttı. İnsanlar evde süt ürünü yapabilmek için yoğurt ve peynir yapma makinelerine ilgi gösteriyor. Yoğurt ve peynir makine satışları da yüzde 30 arttı." ifadelerini kullandı.

"Süt üreten köylü artık sütü işliyor"

İstanbul Ziraat Odaları Başkanı Ömer Demir, süt üreten köylünün de artık sütü işlemeye başladığını anlattı.

Köylülerin önceden sütü satmayı tercih ettiğini dile getiren Demir, "Salgınla beraber köylüler de evlerinde yoğurt, peynir ve kaşar yapmaya başladı. Köylüler artık sütü satmıyor, satmak yerine süt ürünü haline getirip öyle satışını yapıyor." dedi.

Demir, süte verilen devlet desteğinin devam etmesiyle süt ve süt ürünlerinin hem Türkiye'ye hem üreticiye hem de tüketiciye kazanç sağlayacağını sözlerine ekledi.