Şiddetli yağış, sel, fırtına, çığ ve hatta kum fırtınası… 2020 Türkiye’de meteorolojik olaylar açısından hareketli geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı Türkiye 2020 Yılı İklim Değerlendirmesi Raporu'na göre 984 sıra dışı hava olayı yaşandı. Öyle ki 2020 sıra dışı hava olaylarının en fazla yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçti.

[Fotoğraf: AA]

Yurdun dört bir yanında görülen meteorolojik olaylarda maddi kayıplar bir yana, hayatını kaybedenler de oldu. Van’da 4 ve 5 Şubat’ta çığ düşmesi sonucu 41 kişi hayatını kaybetti. 21 Haziran’da Bursa’da meydana gelen şiddetli yağış sele dönüşünce 5 kişi öldü. Aynı zamanda 26 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. 22 Ağustos’ta Giresun Doğankent’te meydana gelen selde biri asker 4 kişi can verdi. 2 Eylül’de Ankara Polatlı’da toz fırtınası görüldü. 6 kişinin yaralandığı toz fırtınası yüzünden bazı ağaçlar devrildi.

2020’de kaydedilen sıra dışı hava olayları listesinde ilk sırayı şiddetli yağış ve sel aldı. Sıra dışı hava olaylarının yüzde 30’unu oluşturdu. Fırtına, yüzde 27’yle ikinci sırada, dolu ise yüzde 23 ile üçüncü sırada yer aldı.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

Yarım asrın en sıcak üçüncü yılı

Türkiye’de sıcaklık ortalaması 2020’de 14,9 derece olarak ölçüldü. Yani 1971’den bu yana gerçekleşen en sıcak üçüncü yıl oldu. Sıcaklıklar Batman, Bitlis ve Doğubayazıt dışındaki yerlerde uzun yıllar ortalamalarının üzerinde gerçekleşti. Özellikle eylül ve ekim aylarında sıcaklık rekoru kırıldı. Son 50 yılın en sıcak sonbaharı 2020’ye aitti.

201 merkez en yüksek sıcaklıklarda, 2 merkez ise en düşük sıcaklıklarda kendi rekorlarını kırdı. Yılın en yüksek sıcaklığı 47,3 dereceyle 29 Temmuz’da Şırnak-Cizre’de ölçüldü. En düşük sıcaklık ise Ardahan-Göle’de kaydedildi. Göle’de 10 Şubat günü termometreler -40 dereceyi gösterdi.

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

Yağışlar normalin altında seyretti

2020 yılı yağışlar açısından parlak geçmedi. Yurt genelinde yağışlar normalin altında gerçekleşti. Türkiye 2020 yılı alansal yağış ortalaması 500 mm olarak ölçüldü. Bu değer, 1981-2010 normalinin (574 mm) yüzde 13 altındaydı. Şubat, mart, mayıs ve haziranda yağışlar normalin üzerinde, diğer aylarda ise altında seyretti.

Mersin, Giresun, Trabzon, Şırnak, Adıyaman, Diyarbakır, Hakkari, Batman, Kırklareli ve Göller Yöresi dışındaki yerler normal miktarın altında yağış aldı. Yıl içinde en fazla günlük yağış 14 Temmuz’da Rize-Çayeli’ne düştü. Çayeli’nde o günkü yağış miktarı 272, 8 kg olarak ölçüldü.