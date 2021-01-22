Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğudaki 4 il için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı. Yetkililer çığ riskine, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı tedbirli olunmasını söyledi.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Doğudaki 4 il için buzlanma uyarısı yaptı.
İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 7, Van 1, Muş ve Hakkari'de 4 derece olması bekleniyor.
Bölgede rüzgar, kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan saatte 10-30 kilometre kuvvetinde esecek.
Mevcut kar katmanının üzerine kuvvetli yağışların gelmesiyle eğimi dik yamaçlarda yaşanabilecek çığ riskine, yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanacak aksamalara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji
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