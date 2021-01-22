Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Göynük Merkez Devlet Avlağı'nda av koruma ve kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler, 3 kişinin kaçak avcılık yaptığını tespit etti.

Takozsuz 3 av tüfeğine el koyan ekipler, 3 kişiye toplam 7 bin 500 lira idari para cezası uyguladı.

Kaçak avcılara yönelik il genelinde koruma ve kontrol çalışmaları devam ediyor.