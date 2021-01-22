Tarım ve Orman Bakanlığı 28 Ocak’a kadar, İstanbul Boğazı’nın tamamında ve İstanbul’un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan Gürcistan sınırına kadar olan kara sularında hamsi avcılığını durdurmuştu.

Balıkçılar, yasak dışında kalması nedeniyle, hamsi avlamak için Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı olan İğneada’yı tercih etmeye başladı.

[Fotoğraf: AA]

Karadeniz açıklarına serilen çevirme ağlardan çekilen kasalar dolusu hamsi, limandaki kamyon ve tırlara yüklenerek İstanbul üzerinden tüm Türkiye’ye dağıtılıyor.

Bölgede yaklaşık 250 balıkçı teknesi var

Limanköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı İbrahim Metin, balıkçıların İğneada’da kıyıya bol hamsi ile dönmesinin vatandaşların ucuz balık tüketmesini sağladığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Metin, “Yasağın başlamasının ardından bölgeye yaklaşık 250 balıkçı teknesi geldi. Balık popülasyonu açısından tüm balıkçıları avlanma kurallarına uymaya davet ediyorum” dedi.

Balıkçılar, balıkların her zaman aynı boyutta gelmediğini vurgulayarak, İğneada’da çıkan hamsinin iri olduğunu söyledi.