Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 09:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 7 gözaltı kararı
İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü ve örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın gençlik yapılanması içerisinde faaliyete bulundukları ve kent genelinde çeşitli yasa dışı eylemlere katıldıkları belirlenen 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında Beyoğlu, Şişli ve Sultangazi’de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 6'sını yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürüyor.
Firari zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: İstanbul PKK/KCK Son Dakika Terörle Mücadele
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