Bedirhan Olgun'un kullandığı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Değirmenönü mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce işçileri taşıyan servis otobüsüne çarptı, ardından durağa girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Acil Kurtarma Arama ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Sürücü hayatını kaybetti

Kazada sürücü Olgun yaşamını yitirdi, araçtaki Bilal P, Yusuf B, Osman G. ve Muzaffer Samet T. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yol bir süre ulaşıma kapandı

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı.