Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 08:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil önce otobüse çarptı sonra durağa daldı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da bir araç, buzlanan yolda aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil önce servis otobüsüne çarptı, ardından durağa daldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Bedirhan Olgun'un kullandığı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Değirmenönü mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce işçileri taşıyan servis otobüsüne çarptı, ardından durağa girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Acil Kurtarma Arama ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Sürücü hayatını kaybetti
Kazada sürücü Olgun yaşamını yitirdi, araçtaki Bilal P, Yusuf B, Osman G. ve Muzaffer Samet T. yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Yol bir süre ulaşıma kapandı
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, ekiplerin çalışmasının ardından yol ulaşıma açıldı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması Trafik Kazası Trafik Bursa
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