Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 04:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Konya'da sahte içki üretilen evde patlama
[Fotoğraf: İHA]
Konya'da sahte içki üretilen bir apartman dairesinde patlama meydana geldi. Yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, 6 katlı apartmanın 4'üncü katında patlama oldu.
İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sahte içkilere el kondu
Patlamada yaralanan ve sahte içki ürettiği iddia edilen kişi, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Polis ekipleri, evde yaptığı aramada sahte içki ve üretiminde kullanılan maddelere el koydu.
Etrafa saçılan cam kırıkları ise patlamanın şiddetini ortaya koydu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Sahte İçki
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