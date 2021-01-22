Yurt genelinde ekipler, koronavirüs tedbirleri uygulamalarını sürdürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin denetimlerinde, Selçuklu ilçesinde umuma açık bir iş yerinin faaliyette bulunduğu tespit edildi.

İş yerinde yapılan denetimler sonucu, izinsiz alkol satışı ve canlı müzik yayını yapıldığı, tütün mamullerinin tüketildiği ortaya çıktı.

Gerekli belgelerinin de bulunmadığı anlaşılan iş yerindeki 55 kişi hakkında sosyal mesafe kuralına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle işlem yapıldı.

İş yeri mühürlendi

Kontrollerde bu kişilerin içinde aranan bir şüpheli de gözaltına alındı.

Ruhsatsız olduğu için mühürlenen iş yerinde çalışan 38 kişi için ayrıca Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Ayrıca işletme sorumlusu hakkında "mühür bozma" suçundan da işlem yapıldı.