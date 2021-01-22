Kent merkezindeki Hacıemin Mahallesi'nde, Hasan ve Recep Özcan kardeşlere ait evin bacası gece saatlerinde tutuştu.

Bacanın tutuştuğunu fark eden Hasan Özcan, annesi ve diğer yakınlarını dışarıya çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

Özcan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

Yangın güçlükle söndürüldü

Ekipler, çatıdaki otların da etkisiyle hızla büyüyen yangını yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından güçlükle kontrol altına aldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]