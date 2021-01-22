Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 03:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de yangın: Bir ev kül oldu
[Fotoğraf: AA]
Gümüşhane'de bacanın tutuşması sonucu bir evde yangın çıktı. Ekiplerin uzun uğraşlarıyla kontrol altına alınan yangında ev tamamen yandı.
Kent merkezindeki Hacıemin Mahallesi'nde, Hasan ve Recep Özcan kardeşlere ait evin bacası gece saatlerinde tutuştu.
Bacanın tutuştuğunu fark eden Hasan Özcan, annesi ve diğer yakınlarını dışarıya çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Özcan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Gümüşhane Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Yangın güçlükle söndürüldü
Ekipler, çatıdaki otların da etkisiyle hızla büyüyen yangını yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından güçlükle kontrol altına aldı.
Olayda can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
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