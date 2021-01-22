Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 02:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Seyir halindeyken yanan araç küle döndü
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli’nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu’nda seyir halindeki bir araçtan alevler çıktı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
TEM Otoyolu Ankara yönünde ilerleyen seyir halindeki bir aracın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları fark eden sürücü, aracını emniyet şeridinde durdurdu. Sürücü ekiplerden yardım istedi.
[Fotoğraf: İHA]
Ekiplerin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü.
Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.
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