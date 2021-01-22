Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 01:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de geri dönüşüm fabrikası alev alev
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürülmeye uğraşılıyor.
Tepebaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Fabrika dışından da iş makineleri yardımıyla yanan alana toprak atılıyor.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
[Fotoğraf: AA]
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