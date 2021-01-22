Tepebaşı ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Fabrika dışından da iş makineleri yardımıyla yanan alana toprak atılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]