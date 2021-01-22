Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 01:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da tarihi eser kaçakçısı 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tüfek ve 19 parça tarihi eser ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Antik Tiyatro'nun üst kısımlarındaki arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda harekete geçti.
Kazı bölgesine ve 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Adreslerdeki aramalarda, define arama dedektörü, 15 tarihi sikke, 4 parça halinde tarihi obje, 2 ruhsatsız tüfek ve kazıda kullanılan birçok araç gereç ele geçirildi.
5 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak Kazı Tarihi Eser Kaçakçılık
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