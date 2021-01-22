Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 02:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 7 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Bayrampaşa’da iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bayrampaşa Uygur Caddesi'nde gece saatlerinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerin birbirlerine bıçakla saldırdığı olayda 2’si ağır 7 kişi yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Soruşturma başlatıldı
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulunurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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