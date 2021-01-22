Bayrampaşa Uygur Caddesi'nde gece saatlerinde, iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerin birbirlerine bıçakla saldırdığı olayda 2’si ağır 7 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Soruşturma başlatıldı

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay yerinde incelemelerde bulunurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.