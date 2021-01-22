Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 03:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkında 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Aydın'ın Efeler ilçesinde, çok sayıda hırsızlık dosyasından hakkında 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'nde şüphelendikleri Ş.A'yı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı.
Şüphelinin hakkında çok sayıda "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.
Gözaltına alınan Ş.A, sevk edildiği adliyedeki işlemleri tamamlanınca cezaevine gönderildi.
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