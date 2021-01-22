Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 06:37Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Bekçilerin dikkati faciayı önledi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir evde çıkan yangında, devriye görevinde bulunan bekçilerin zamanında müdahalesi ile facianın eşiğinden dönüldü. 13 kişi evden tahliye edildi, hafif yaralanan bir kişi de tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.
Karabağlar Mahallesi 5788 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın üst katındaki dairenin mutfağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bu sırada devriye görevinde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, yangını fark etti.
Bekçilerin dikkatiyle kurtuldular
Düdük çalarak yanan binada kalanları uyandıran ekipler, 3'ü çocuk 13 kişiyi tahliye etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Ev kullanılamaz hale geldi
Hafif yaralanan bir kişi sağlık ekiplerince tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.
Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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