Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen DEAŞ soruşturmasında, Suriye'de çatışma bölgelerinde üst düzey faaliyet gösteren kişilerin DEAŞ infaz hücresi oluşturduğu tespit edildi.

Suriye ve Irak'taki çatışmalarda ölen DEAŞ'lıların yakınlarına "kefele" adı altında para dağıtan örgüt mensuplarının deşifresine yönelik fiziki ve teknik takip yürütüldü.

Örgüt üyesinin cesedini böyle götürdüler

İhbar ve gizli tanık ifadesi doğrultusunda bir yabancı uyruklunun örgüt mensuplarınca öldürülmesi olayına da karıştıkları tespit edilen yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla zanlıların tümü yakalandı.

Örgüt üyelerinin Ankara'daki infazı ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Teröristlerin eve çağırıp boğarak öldürdükleri kişinin cesedini evde buldukları bir tekerlekli sandalye ile ormanlık alana götürüp attığı belirlendi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde teröristlerin daha sonra şüphe çekmemek için başka bir örgüt üyesini aynı tekerlekli sandalye ile eve getirmesi dikkat çekti.