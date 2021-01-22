Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 08:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 13 adrese DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 13 adrese operasyon düzenlendi. Yabancı uyruklu 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım, Canik ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen 13 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 Suriye ve 10 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde bulunan dijital materyallere de el konuldu.
Etiketler: DEAŞ Terörle Mücadele Irak
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