Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 09:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Jandarma sobadan zehirlenen vatandaşı sırtında taşıdı
Bartın'da, sobadan zehirlenen vatandaşlar, jandarma ekiplerinin yardımıyla ambulansa ulaştırıldı.
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Hasanören köyünde, sobadan zehirlenen dört vatandaş için 112 ekipleri harekete geçti.
Ambulans, kalınlığı 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle ilerleyemeyince devreye giren jandarma ekipleri, sobadan zehirlenen vatandaşları sırtında taşıyarak ambulansa ulaştırdı.
112 ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altında alınan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber: Bülent Bostancı
Etiketler: Kar Yağışı Soba Zehirlemesi
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