Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüse kapasitesinin üstünde yolcu alan şoföre ceza
Adana'da, denetimde durdurulan 17 yolcu kapasiteli minibüste 34 tarım işçisinin bulunduğunu belirleyen ekipler, şoföre 16 bin 316 lira ceza kesti.
İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan servis araçlarını denetledi.
Ekipler, merkez Seyhan ilçesi D-400 kara yolundaki denetimde durdurdukları 17 yolcu kapasiteli 33 MA 7683 plakalı minibüste 34 tarım işçisinin bulunduğunu belirledi.
Kural ihlalleri nedeniyle 16 bin 316 lira ceza yazılan Suriyeli şoför Ali Delli'nin aday sürücü ehliyeti iptal, minibüs de trafikten 15 gün men edildi.
Etiketler: Trafik
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