İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin tespit edilmesi üzerine, Yenice ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler N.D., S.Ö. ve M.R.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri ve araçlarındaki aramada, bilgisayar ve çeşitli dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

