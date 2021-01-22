Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aranan 3 FETÖ şüphelisi yakalandı
Çanakkale'de aranan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin tespit edilmesi üzerine, Yenice ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, şüpheliler N.D., S.Ö. ve M.R.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametleri ve araçlarındaki aramada, bilgisayar ve çeşitli dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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