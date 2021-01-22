Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Konya merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün emniyet personeline "gizli sorumluluk" yaptıkları öne sürülen 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 10'u yakalandı.
Adresinde bulunamayan 3 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.
Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz