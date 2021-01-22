Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 13:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çatıda biriken yüzlerce kiloluk kar kütlesi aracın üstüne düştü
Bartın’da bir binanın çatısında biriken yüzlerce kiloluk kar kütlesi, park halindeki aracın üstüne düştü. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bartın’da etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı. Çatılarda biriken dev kar kütleleri büyük tehlike oluşturdu.
Bartın Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından çatılardaki kar kütlelerinin güvenli bir şekilde indirilmesi için çalışma başlatıldı.
Kemer Köprü Mahallesi'nde cadde üzerinde yer alan bir binanın çatısında biriken yüzlerce kilo ağırlığındaki kar kütlesinin park halindeki aracın üstüne düşme anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kar kütlesinin düştüğü aracın camları kırılırken, gece saatlerinde yaşanan olayda kaldırımda ve kar kütlesinin düştüğü aracın çevresinde kimsenin olmayışı olası bir felaketi önledi.
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