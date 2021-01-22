Feyza Aktan 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı Özcan Deniz hakkında; zincirleme şekilde kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret ve tehdit suçlarından şikayetçi oldu.

Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden Aktan, darp raporu alarak boşanmak istemesi üzerine, Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz tarafından evi basılarak ölümle tehdit edildiğini öne sürdü.

Özcan Deniz ise iddiaları yalanladı.

İkili hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı verildi

Aktan’ın soruşturma süresince Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz hakkında korunma talep etmesi ile, mahkeme 1 aylık uzaklaştırma kararı çıkardı.

1 aylık tedbir süresinin dolmasıyla birlikte, Aktan yeniden mahkemeye başvurarak kararı 1 ay daha uzattırdı.