Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 16:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Özcan Deniz’e uzaklaştırma kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan, haklarında 4 ayrı suçtan şikayetçi olduğu Deniz ve ağabeyi hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
Feyza Aktan 2 yıl önce anlaşmalı olarak boşandığı Özcan Deniz hakkında; zincirleme şekilde kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hakaret ve tehdit suçlarından şikayetçi oldu.
Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia eden Aktan, darp raporu alarak boşanmak istemesi üzerine, Özcan Deniz’in ağabeyi Ercan Deniz tarafından evi basılarak ölümle tehdit edildiğini öne sürdü.
Özcan Deniz ise iddiaları yalanladı.
İkili hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı verildi
Aktan’ın soruşturma süresince Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz hakkında korunma talep etmesi ile, mahkeme 1 aylık uzaklaştırma kararı çıkardı.
1 aylık tedbir süresinin dolmasıyla birlikte, Aktan yeniden mahkemeye başvurarak kararı 1 ay daha uzattırdı.
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