Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 17:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de ahır yangını: 27 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Artvin'de samanlıkta başlayan yangın hayvanların bulunduğu ahıra sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangında 27 küçükbaş hayvan telef oldu.
Merkeze bağlı Seyitler köyü Çarbiyet Mahallesi'ndeki Nazım Özşeker'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye giderek mahalle sakinleriyle alevlere müdahale eden Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında samanlık ve bitişiğindeki ahır kullanılamaz hale geldi, 27 küçükbaş hayvan telef oldu.
Özşeker ailesine ait evde de küçük çaplı hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
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