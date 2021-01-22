Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da kaçakçılık operasyonları: 9 gözaltı
Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 19-22 Ocak'ta Yenimahalle ve Sincan'da bulunan iki araç, bir iş yeri ile depoya düzenledikleri operasyonlarda, 22 bin 281 paket mükerrer/sahte bandrollü makaron, 4 bin 889 paket nargile tütünü, 200 kilogram tütün, 3 sigara sarma makinası, 3 kompresör ve 5 bandrol sökme makinesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan 9 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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