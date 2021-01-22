Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 19-22 Ocak'ta Yenimahalle ve Sincan'da bulunan iki araç, bir iş yeri ile depoya düzenledikleri operasyonlarda, 22 bin 281 paket mükerrer/sahte bandrollü makaron, 4 bin 889 paket nargile tütünü, 200 kilogram tütün, 3 sigara sarma makinası, 3 kompresör ve 5 bandrol sökme makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 9 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.