Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 18:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de otomobille taksi çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.
Ahmet Özkan idaresindeki taksi ile Salih Sağlam'ın kullandığı otomobil, Yenimahalle Plevne Caddesi'nde çarpıştı.
4 yaralı
Sürücüler ile takside bulunan Dilber Özkan ve 4 yaşındaki Halil Ege Özkan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza anı, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Trafik Kazası
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