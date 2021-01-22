Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 7 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir merkezli 10 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, Hatay, İzmir, Bolu, Samsun, Denizli, Hakkari, Bitlis, Muğla ve Kars'ta yakalanan 19 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla salıverildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Ocak'ta örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, FETÖ'nün askeri yapılamasında yer aldığı öne sürülen şüphelilerin örgüt mensuplarınca ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarılmış, zanlılar 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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