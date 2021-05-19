Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ünlü iş adamı Erol Çarmıklı hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Nurol Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Çarmıklı hayatını kaybetti. Çarmıklı'nın cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası defnedilecek.
İş dünyasının önemli isimlerinden, Nurol Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Çarmıklı 85 yaşında vefat etti.
Artvin'in Hopa ilçesinde doğan iş insanı Erol Çarmıklı, inşaattan gayrimenkule, savunma sanayiinden madenciliğe, turizmden finansa kadar birçok sektörde faaliyet gösterdi.
Erol Çarmıklı, Nurol Şirketler Topluluğunun kurucu ortaklarındandı.
Çarmıklı'nın cenazesi yarın Zincirlikuyu Mezarlığı'nda öğle namazı sonrası defnedilecek.
Etiketler: Savunma Sanayii Turizm
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