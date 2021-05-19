Adana D-400 kara yolunda önceki gün koronavirüs denetimi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahir Omar yönetimindeki 01 MA 2033 plakalı minibüsü durdurdu.

Araçta inceleme yapan ekipler, balık istifi yolculuk yapan tarım işçilerini tek tek indirdi.

12 yolcu kapasiteli minibüste 27 yolcu taşındığını belirleyen polisler, aracın iç kısmının yeniden düzenlenerek, koltuklarının çıkarıldığını saptadı. Yapılan kontrolde, Suriyeli Mahir Omar'ın taşımacılık izin belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Ruhsata işlenmeden düzenlemeler yapılan minibüs trafikten menedilirken, Omar'a da 3 bin 249 TL ceza kesildi.

Ayrıca minibüsteki yolculara da "sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal" suçlarından idari yaptırım tespit tutanağı düzenlendi.