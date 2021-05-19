İlçeye bağlı Teberikler köyünde kaçak yollarla salep soğanı toplandığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ile Mengen Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye düzenlediği baskında, Bartın ve Kastamonu'dan gelen 4 kişi suçüstü yakalandı.

[Fotoğraf: AA]

Yakalanan 4 kişiye 321 bin 860 lira idari para cezası uygulanırken, toplanan 5 kilogram salep soğanına da el konuldu.

Ele geçirilen salep bitkisi soğanlarının ise ekipler tarafından, toplandığı bölgeye tekrar ekimi gerçekleştirildi.