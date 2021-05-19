Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 07:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da ağabeyi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı ağabeyi tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Albayrak Mahallesi'nde Murat Çakmakçı ile kardeşi Yunus Çakmakçı arasında evlerinin tadilatıyla ilgili tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Çakmakçı kardeşi Yunus Çakmakçı'ya av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kaçtı.
Ağır yaralanan Yunus Çakmakçı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Murat Çakmakçı'yı yakalayarak emniyete götürdü.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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