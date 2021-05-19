Albayrak Mahallesi'nde Murat Çakmakçı ile kardeşi Yunus Çakmakçı arasında evlerinin tadilatıyla ilgili tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Çakmakçı kardeşi Yunus Çakmakçı'ya av tüfeğiyle ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Yunus Çakmakçı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli Murat Çakmakçı'yı yakalayarak emniyete götürdü.