Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 06:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapadokya'da balon turlarına rüzgar engeli
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kapadokya bölgesinde, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine olanak sunan sıcak hava balon turu bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle iptal edildi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, sıcak hava balon turu yükseklerde zaman zaman hızını artıran rüzgar engeline takıldı.
Sabah erken saatlerde Nevşehir'in Göreme beldesindeki balon firmalarına gelen turistler, turun iptal edilmesinin ardından atlı tur ve vadi yürüyüşü etkinliklerine katılarak bölgenin doğal güzellikleri arasında gezinti yaptı.
Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.
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