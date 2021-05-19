İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri binasının bodrum katında bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Dün öğle saatlerinde de aynı binanın 9. katında elektrik kablolarında yangın çıkmış ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.