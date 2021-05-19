Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 05:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ikinci kez yangın çıktı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri binasının bodrum katında elektrik trafosunda yangın çıktı.
İstanbul Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri binasının bodrum katında bulunan elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Dün öğle saatlerinde de aynı binanın 9. katında elektrik kablolarında yangın çıkmış ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.
Etiketler: İstanbul Üniversitesi Yangın
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