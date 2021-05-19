Çarşı Mahallesi'ndeki iki katlı dernek binasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışması sırasında polis çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Yangın, civardaki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, ekipler yangının çıkışıyla ilgili binada inceleme yaptı.