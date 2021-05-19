Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 05:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum’da dernek binasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dernek binasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Çarşı Mahallesi'ndeki iki katlı dernek binasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Binadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışması sırasında polis çevrede güvenlik tedbiri aldı.
Yangın, civardaki diğer iş yerlerine sıçramadan söndürülürken, ekipler yangının çıkışıyla ilgili binada inceleme yaptı.
Etiketler: Yangın
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