Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 01:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kaçak avlanan 150 çuval midye ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi açıklarında tekneye yapılan operasyonda kaçak avlanmış 150 çuval midye ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, teknede yaptığı aramada, kaçak avlanmış 150 çuval midye bulunduğunu belirledi.
Canlı olduğu tespit edilen midyeler denize bırakıldı.
El konulan teknede bulunan M.S, Y.Ö. ve Y.T'ye Su Ürünleri Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca idari işlem yapıldı.
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