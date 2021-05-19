Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da 2 köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ardahan kent merkezi ile Çıldır ilçesine bağlı birer köyde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bölgesel karantina uygulaması sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Ardahan'a bağlı Çeğilli ile Çıldır ilçesine bağlı Dirsekkaya köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanması amacıyla karantina kararı alındı.
Karar doğrultusunda jandarma ekiplerince köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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