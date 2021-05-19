Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bölgesel karantina uygulaması sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Ardahan'a bağlı Çeğilli ile Çıldır ilçesine bağlı Dirsekkaya köylerinde, salgının yayılmasının engellenmesi ve sosyal izolasyon sağlanması amacıyla karantina kararı alındı.

Karar doğrultusunda jandarma ekiplerince köylere giriş ve çıkışlar durduruldu.