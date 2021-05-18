Türk Hava Yolları (THY), ses getirecek bir çalışmaya imza attı. Milyonlarca kişinin ismi, A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak devasa formaya yazılacak.

Bunun için, tarihiforma.com adresi üzerinden ad-soyad bilgilerinin iletilmesi yeterli olacak. Uygulama 23 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

19 Mayıs'a özel video

Bu arada, milli bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları, 19 Mayıs için özel bir film de hazırladı.

Filmde, A Milli Futbol Takım Kaptanı Burak Yılmaz’ın anonsu yer alıyor.

“Aziz Türk Milleti! Kaptanınız konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün Milli Mücadele'yi başlatmıştı. Bugün biz de onun izinde yeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. 84 milyonun kalbi bizimle atıyor, biliyoruz. Şimdi hedefimiz: hep birlikte, daha yükseğe!”

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, vatandaşları, isimlerini uçağa yazmaya ve Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda milli takımla birlikte olmaya davet etti.