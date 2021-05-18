Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, Türkiye Burslarıyla Ankara’da okuyan Filistinli öğrencilerle YTB Hamamönü Ofisi'nde buluştu.

Burada öğrencilere hitap eden Eren, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonrası Filistinlilerin günlük yaşamlarında da ciddi sıkıntılar yaşadığını belirterek "Bu mesele hakikaten sadece savaştan savaşa hatırlanacak bir mesele değil, sürekli gündemde tutulması gereken bir meseledir" dedi.

Eren, 2020'de burs kazananların yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye gelemediğini ve bu hakkı kazanan öğrencileri haziranda Türkiye'ye getirip eğitim vermek istediklerini aktararak YTB'nin Türkiye'de yüksek öğrenim imkanı sunulan "Türkiye Bursları" programı kapsamında Filistinli öğrenci sayısını da artırmayı planladığını söyledi.

Türkiye'nin Filistin davasına desteklerinin her alanda süreceğini kaydeden Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok ülke lideriyle görüştüğünü, uluslararası camiayı harekete geçirmeye çalıştığını anlattı.

Eren, İsrail'in saldırılarının daha çok anlatılması gerektiğini kaydederek Filistin davası için yapacakları çalışmalarda öğrencileri destekleyeceklerini söyledi.

Öğrenciler, Filistin konusunda verdiği mücadele için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.