Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Daha önceden planlanmış Gençlik Haftası Konserimiz İsrail’in Filistin’de uyguladığı insan hakları ihlalleri ve masumları hedef alan saldırıları nedeniyle haziran ayına ertelenmiştir! Filistinli kardeşlerimizin yanında, zalimlerin ve katliamların karşısındayız!" ifadelerine yer verdi.

Daha önceden planlanmış Gençlik Haftası Konserimiz İsrail’in Filistin’de uyguladığı insan hakları ihlalleri ve masumları hedef alan saldırıları nedeniyle Haziran ayına ERTELENMİŞTİR!



Filistinli kardeşlerimizin yanında, zalimlerin ve katliamların karşısındayız! pic.twitter.com/AhNo4aB1zi — Gençlik ve Spor Bakanlığı (@gencliksporbak) May 18, 2021

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında organize edilen etkinliğe katılacak oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç da bakanlığın mesajını ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu etiketleyerek "Daha adil, daha mutlu, daha huzurlu, barış dolu günlerde görüşmek üzere." mesajını paylaştı.

Oyuncu Eser Yenenler'in sunuculuğunu yapacağı konserde Oğuzhan Koç ve Zeynep Bastık'ın sahneye çıkacağı açıklanmıştı.