Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor ve Göztepe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Beşiktaş'ın deplasmanda Göztepe ile oynadığı maçta, "talimatlara aykırı hareketleri" ve "saha olayları", Göztepe'nin aynı müsabakada "usulsüz seyirci alınması" ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray, sahasında Helenex Yeni Malatyaspor ile yaptığı maçta "usulsüz seyirci alınması" ve "talimatlara aykırı hareketleri", Hes Kablo Kayserispor da Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "talimatlara aykırı hareketi", Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'ın da "sportmenliğe aykırı açıklamaları" gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet'e 60 gün hak mahrumiyeti cezası

Tuzlaspor ile oynadıkları maçta talimatlara uymadığı gerekçesiyle Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor'a 12 bin lira, kulüp başkanı Hakan Karaahmet'e de 60 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası verildi.

Aynı maçta rakibine yönelik hakareti nedeniyle Giresunsporlu futbolcu Tolgahan Acar'ı iki maçtan men ve 6 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Tuzlaspor 50 bin, Menemenspor 26 bin, Adana Demirspor da 12 bin lira para cezası aldı.