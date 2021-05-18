Siyah beyazlılar üç gün arayla İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda sezonu iki kupa ile kapattı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 10 yıllık Ziraat Türkiye Kupası hasretine son verdi.

Beşiktaş'a kupayı getiren golleri 3. dakikada Josef de Souza ile 30. dakikada Rosier ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş, tarihinde 10'uncu kez Türkiye Kupası’nı havaya kaldırdı. Siyah beyazlılar en son 2010-2011 sezonunda bu kupayı kazanmıştı.

İki takım arasında bu sezon ligde oynanan iki karşılaşma da 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.

Beşiktaş, 59. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde, Fraport TAV Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederek kupayı kazandı.https://t.co/GQ89iSjufK pic.twitter.com/rv4zzFFuzK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 18, 2021

Antalyaspor ve Beşiktaş'ın final yolu

Kupaya bu sezon 4. turdan katılan Fraport TAV Antalyaspor, sırasıyla Pendikspor, Beypiliç Boluspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'u saf dışı bırakmıştı.

Beşiktaş ise 5. turdan itibaren Tarsus İdmanyurdu, Çaykur Rizespor, İttifak Holding Konyaspor ve Medipol Başakşehir'i elemişti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

9. dakikada sağ kanattan gelişen Fraport TAV Antalyaspor atağında Gökdeniz'in savunmaya rağmen ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşta, top yandan auta gitti.

24. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Larin'in, Fredy'den sıyrılıp attığı şutta kaleci Boffin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

GOL - 3. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında N'Koudou'nun ortası Boffin'den sekti De Souza yakın mesafeden vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

GOL - 30. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Rosier ceza alanına girer girmez vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 0-2

39. dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası yakınında Hutchinson'un yaptığı vuruşta, direkten dönen top kaleci Boffin'de kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

64. dakikada Fredy'nin pasıyla ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz Bayrakdar'ın şutunda, kaleci Utku topu uzaklaştırdı.

74. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağ kanattan aktarılan topu kaleye göndermek isteyen Gökdeniz Bayrakdar'ın topuna son anda müdahale eden Josef de Souza, tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada ceza alanı içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Veysel Sarı'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

Müsabakayı 2-0 kazanan Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Olguncan

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 70 Sidney Sam), Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Gökdeniz Bayrakdar, Nuri Şahin (Dk. 79 Ufuk Akyol), Hakan Özmert (Dk. 46 Mert Yılmaz), Amilton (Dk. 79 Orgil), Fredy, Podolski.

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef de Souza, Ghezzal (Dk. 86 Rıdvan Yılmaz), Atiba Hutchinson (Dk. 78 Mensah), Necip Uysal (Dk. 63 Dorukhan Toköz), Nkoudou (Dk. 63 Gökhan Töre), Larin.

Goller: Dk. 3 Josef de Souza, Dk. 30 Rosier (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 63 Nuri Şahin, Dk. 73 Fedor Kudryashov, Dk. 85 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 87 Uyku Yuvakuran (Beşiktaş)