Türkiye Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen “Tozkoparan İskender Balkan Okçuluk Kupası Müsabakaları ve Ödül Töreni” Kuzey Makedonya’nın Kalkandelen şehrinde yapıldı.

Müsabakalar Harabati Baba Tekkesi'nde düzenlendi. Sırbisten, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Karadağ’dan yüze yakın sporcu yer aldı.

Balkan elemelerini kazanan 14 sporcu, 9. Uluslararası Fetih Kupası’na katılmaya hak kazandı.

Kalkandelen'deki ödül törenine Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

Türkiye Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Tarihimizle, medeniyetimizle, bunun bütün ulaştığı noktalarda buluşacak ve hep birlikte emin adımlarla büyük ve güçlü bir medeniyetin çocukları olarak geleceğe yürüyeceğimize inanıyorum.” açıklamasını yaptı.

Törenin sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. 9 Uluslararası Fetih Kupası, 30 ülkeden sporcuların katılımıyla 29 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenecek.