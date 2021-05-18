Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2 yıldır Sivasspor için top koşturan Caner Osmanpaşa’nın sözleşmesi 2022-2023 sezonuna kadar uzatıldı.

"Caner'i tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ederiz."

Caner Osmanpaşa, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 72 kez formamızı giydi ve bu maçlarda 3 kez gol sevinci yaşadı ve 1 kez de asist yaptı.

Kırmızı beyazlı ekibip iç transferde daha önce Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural ve Mustapha Yatabare ile sözleşme uzatmıştı.