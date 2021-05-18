Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Takım kadrosuna çağırılan Mohamed Zeki Amdouni’nin İsviçre Milli Takımı’nı seçtiğini ve bu yüzden aday kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

"Ümit Millî Takımımızın Mart ayında oynadığı hazırlık maçları için açıklanan kadroda yer alan ve Sırbistan müsabakasında 45 dakika süre alan Mohamed Zeki Amdouni, 2 Haziran 2021 Çarşamba günü oynanacak olan Ukrayna karşılaşmasının kamp kadrosuna da alınmıştır.

Ancak futbolcunun kulübü tarafından tarafımıza yapılan yazılı bildirimde Mohamed Zeki Amdouni'nin kendi isteğiyle İsviçre Millî Takımı'nda oynamayı tercih ettiği dile getirilmiştir. Bu nedenle bahse konu futbolcu kamp listesinden çıkartılmıştır."